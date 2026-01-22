  1. В Україні

НСЗУ надає до 112 днів реабілітації на рік для пацієнтів з тяжкими травмами

09:42, 22 січня 2026
Українцям безоплатно надають реабілітаційні послуги в межах Програми медичних гарантій.
Українці, які потребують реабілітації, можуть отримати відповідні послуги безоплатно в межах Програми медичних гарантій. Про це повідомили в Національній службі здоров’я України.

У НСЗУ зазначають, що реабілітаційна допомога надається як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. У разі складних станів тривалість реабілітації може сягати до 112 днів на рік — залежно від досягнення визначених реабілітаційних цілей.

Для пацієнтів із тяжкими травмами або ампутаціями передбачено до восьми циклів реабілітації на рік, а для осіб із множинними ампутаціями кінцівок — до 26 циклів.

Також реабілітаційні послуги надають фахівці з реабілітації в територіальних громадах, що дає змогу отримувати допомогу ближче до місця проживання.

Щоб скористатися послугами, необхідно звернутися за направленням до сімейного або лікуючого лікаря. Додаткову інформацію можна отримати в контакт-центрі НСЗУ за номером 1677.

Україна охорона здоров'я медицина

