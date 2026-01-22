  1. В Украине

НСЗУ предоставляет до 112 дней реабилитации в год для пациентов с тяжелыми травмами

09:42, 22 января 2026
Украинцам бесплатно предоставляют реабилитационные услуги в рамках Программы медицинских гарантий.
НСЗУ предоставляет до 112 дней реабилитации в год для пациентов с тяжелыми травмами
Украинцы, нуждающиеся в реабилитации, могут получить соответствующие услуги бесплатно в рамках Программы медицинских гарантий. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

В НСЗУ отмечают, что реабилитационная помощь предоставляется как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. В случае сложных состояний продолжительность реабилитации может достигать 112 дней в год — в зависимости от достижения определенных реабилитационных целей.

Для пациентов с тяжелыми травмами или ампутациями предусмотрено до восьми циклов реабилитации в год, а для лиц с множественными ампутациями конечностей — до 26 циклов.

Также реабилитационные услуги предоставляют специалисты по реабилитации в территориальных общинах, что позволяет получать помощь ближе к месту жительства.

Чтобы воспользоваться услугами, необходимо обратиться за направлением к семейному или лечащему врачу. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре НСЗУ по номеру 1677.

Украина здравоохранение медицина

