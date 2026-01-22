В Україні змінили строки повідомлення про прийняття та звільнення працівників

ФОПи та самозайняті особи отримали більше часу для подання інформації, юридичні особи звітують щомісяця.

З 1 січня 2026 року в Україні почали діяти оновлені правила подання інформації про прийняття на роботу та звільнення працівників. Про це нагадує Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Зміни передбачають диференційовані строки звітування для різних категорій роботодавців. Юридичні особи, органи влади та інші податкові агенти продовжують подавати дані щомісяця — не пізніше 20 календарних днів після закінчення місяця. Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи тепер звітують щоквартально — протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу.

За словами Інспекції, новий порядок не скасовує обов’язку подання повідомлення до ДПС перед початком роботи працівника. Зміни стосуються лише строків подання відомостей у складі об’єднаної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Нормативне підґрунтя змін — Закон України від 16 липня 2025 року №4536-IX, який уточнив правила подання інформації про трудові відносини та строки звітування. В оновленій редакції пп. 70.16.1 Податкового кодексу України зазначено:

Юридичні особи, органи влади та податкові агенти — до 20 календарних днів після закінчення місяця;

ФОПи та самозайняті особи — до 40 календарних днів після завершення кварталу.

Раніше всі роботодавці подавали дані щомісяця протягом 20 днів після завершення місяця, незалежно від форми власності чи кількості працівників.

Мета змін — зменшити адміністративне навантаження на ФОПів та самозайнятих осіб, зберегти оперативність отримання кадрової інформації від великих роботодавців і оптимізувати обробку даних у державних інформаційних системах.

На практиці юридичні особи продовжують працювати за звичними правилами, тоді як ФОПи та самозайняті особи отримали більше часу на відображення кадрових подій у квартальному звіті. Порушення строків або неподання інформації може призвести до фінансових санкцій відповідно до Податкового кодексу України.

