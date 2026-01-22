  1. В Украине

В Украине изменили сроки уведомления о приеме и увольнении работников

10:54, 22 января 2026
ФЛП и самозанятые лица получили больше времени для подачи информации, юридические лица отчитываются ежемесячно.
В Украине изменили сроки уведомления о приеме и увольнении работников
С 1 января 2026 года в Украине начали действовать обновленные правила подачи информации о приеме на работу и увольнении работников. Об этом напоминает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Изменения предусматривают дифференцированные сроки отчетности для разных категорий работодателей. Юридические лица, органы власти и другие налоговые агенты продолжают подавать данные ежемесячно — не позднее 20 календарных дней после окончания месяца. Физические лица-предприниматели и самозанятые лица теперь отчитываются ежеквартально — в течение 40 календарных дней после завершения отчетного квартала.

По словам Инспекции, новый порядок не отменяет обязанности подачи уведомления в ГНС перед началом работы работника. Изменения касаются только сроков подачи сведений в составе объединенной отчетности по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ.

Нормативная основа изменений — Закон Украины от 16 июля 2025 года №4536-IX, который уточнил правила представления информации о трудовых отношениях и сроки отчетности. В обновленной редакции пп. 70.16.1 Налогового кодекса Украины указано:

  • Юридические лица, органы власти и налоговые агенты — до 20 календарных дней после окончания месяца;
  • ФЛП и самозанятые лица — до 40 календарных дней после окончания квартала.

Ранее все работодатели подавали данные ежемесячно в течение 20 дней после окончания месяца, независимо от формы собственности или количества работников.

Цель изменений — уменьшить административную нагрузку на ФЛП и самозанятых лиц, сохранить оперативность получения кадровой информации от крупных работодателей и оптимизировать обработку данных в государственных информационных системах.

На практике юридические лица продолжают работать по привычным правилам, тогда как ФЛП и самозанятые лица получили больше времени на отражение кадровых событий в квартальном отчете. Нарушение сроков или непредставление информации может привести к финансовым санкциям в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

