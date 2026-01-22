Виплати за автоцивілкою зросли на 33% і складають понад 45 тисяч гривень: підсумки ринку ОСЦПВ

Середній розмір страхової виплати за вимогами потерпілих у ДТП зріс на 33% і склав 45 050 грн, тоді як у 2024 році цей показник становив 33 849 грн.

Ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) у 2025 році перебував у фазі активної трансформації та адаптації до нових регуляторних умов. Про це повідомили у Моторному (транспортному) страховому бюро України.

У МТСБУ зазначили, що з 1 січня 2025 року набрали чинності норми Закону №3720, які суттєво змінили модель функціонування ОСЦПВ. Зокрема, було підвищено страхові ліміти, заборонено застосування франшизи, скасовано коефіцієнт фізичного зносу, а пріоритетом для клієнтів став відновлювальний ремонт автомобілів на СТО — партнерах страхових компаній. Підвищення рівня покриття та якості врегулювання призвело до зростання середнього розміру страхових виплат.

За даними Бюро, у 2025 році середній розмір страхової виплати за вимогами потерпілих у ДТП зріс на 33% і склав 45 050 грн, тоді як у 2024 році цей показник становив 33 849 грн. Зростання пояснюють як новими законодавчими нормами, так і подорожчанням відновлювального ремонту та збільшенням кількості дорожньо-транспортних пригод.

Водночас зміни у врегулюванні та зростання виплат вплинули на вартість страхування. Середня страхова премія за внутрішніми договорами ОСЦПВ у 2025 році становила 3 162,67 грн, що на 132% більше порівняно з 2024 роком, коли вона складала 1 361,77 грн. Попри це, кількість укладених договорів залишилася близькою до показників минулого року — понад 7,4 млн, скоротившись лише на 7,7%.

Голова правління МТСБУ Олександр Берназюк наголосив, що ринок ОСЦПВ працює в умовах значних викликів, пов’язаних із війною. Йдеться, зокрема, про коливання кількості транспортних засобів, масштабну міграцію населення, зниження платоспроможності, скорочення реєстрацій, фізичні втрати автопарку та відтік автомобілів за кордон.

Водночас, за його словами, автоцивілка зазнала якісних змін у частині сервісу. Водії дедалі частіше користуються прямим врегулюванням і отримують відшкодування у свого страховика, а також обирають ремонт на авторизованих СТО-партнерах. Такий підхід дозволяє відновлювати автомобілі до стану, що передував ДТП, і поступово перетворює ОСЦПВ на повноцінний інструмент захисту у разі дорожньо-транспортних пригод.

