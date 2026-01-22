  1. В Украине

Выплаты по автогражданке выросли на 33% и составляют более 45 тысяч гривен: итоги рынка ОСАГО

12:06, 22 января 2026
Средний размер страховой выплаты по требованиям потерпевших в ДТП вырос на 33% и составил 45 050 грн, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 33 849 грн.
Рынок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) в 2025 году находился в фазе активной трансформации и адаптации к новым регуляторным условиям. Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.

В МТСБУ отметили, что с 1 января 2025 года вступили в силу нормы Закона №3720, которые существенно изменили модель функционирования ОСАГО. В частности, были повышены страховые лимиты, запрещено применение франшизы, отменен коэффициент физического износа, а приоритетом для клиентов стал восстановительный ремонт автомобилей на СТО — партнерах страховых компаний. Повышение уровня покрытия и качества урегулирования привело к росту среднего размера страховых выплат.

По данным Бюро, в 2025 году средний размер страховой выплаты по требованиям потерпевших в ДТП вырос на 33% и составил 45 050 грн, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 33 849 грн. Рост объясняют как новыми законодательными нормами, так и подорожанием восстановительного ремонта и увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.

В то же время изменения в урегулировании и рост выплат повлияли на стоимость страхования. Средняя страховая премия по внутренним договорам ОСАГО в 2025 году составила 3 162,67 грн, что на 132% больше по сравнению с 2024 годом, когда она составляла 1 361,77 грн. Несмотря на это, количество заключенных договоров осталось близким к показателям прошлого года — более 7,4 млн, сократившись лишь на 7,7%.

Председатель правления МТСБУ Александр Берназюк подчеркнул, что рынок ОСАГО работает в условиях значительных вызовов, связанных с войной. Речь идет, в частности, о колебаниях количества транспортных средств, масштабной миграции населения, снижении платежеспособности, сокращении регистраций, физических потерях автопарка и оттоке автомобилей за границу.

В то же время, по его словам, автогражданка претерпела качественные изменения в части сервиса. Водители все чаще пользуются прямым урегулированием и получают возмещение у своего страховщика, а также выбирают ремонт на авторизованных СТО-партнерах. Такой подход позволяет восстанавливать автомобили до состояния, предшествовавшего ДТП, и постепенно превращает ОСАГО в полноценный инструмент защиты в случае дорожно-транспортных происшествий.

ДТП страховка Украина

