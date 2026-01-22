290 тисяч українців виїхали за кордон і не повернулися у 2025 році — статистика

У 2025 році з України виїхали 16,1 млн громадян, а повернулися 15,8 млн.

У 2025 році в Україні зафіксували понад 37 млн офіційних перетинів державного кордону. Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот.

Загалом минулого року кордон перетнули 37 088 261 раз. Із них 18,4 млн разів люди в’їжджали в Україну, а 18,7 млн — виїжджали з неї. При цьому 86% усіх перетинів припадає саме на громадян України.

За даними аналітиків, українці у 2025 році подорожували активніше, ніж у попередні роки. У середньому кордон перетинали близько 2,7 млн разів на місяць, тоді як раніше цей показник тримався на рівні близько 2,5 млн.

Водночас, попри зростання загальної кількості перетинів, поступово скорочується кількість так званих «неповернень» — різниці між громадянами, які виїхали з країни, та тими, хто повернувся. У 2025 році з України виїхали 16,1 млн громадян, а повернулися 15,8 млн. Різниця становить 290 тисяч осіб, які не повернулися, що у 1,5 раза менше, ніж у 2024 році, коли цей показник сягав майже 443 тисяч.

Загалом за чотири роки повномасштабної війни з підконтрольної території України офіційно виїхали та не повернулися близько 3,1 млн громадян. За даними Опендатабота, 72% із них залишили країну саме у перший рік повномасштабного вторгнення.

