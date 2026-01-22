290 тысяч украинцев выехали за границу и не вернулись в 2025 году — статистика

В 2025 году из Украины выехали 16,1 млн граждан, а вернулись 15,8 млн.

В 2025 году в Украине зафиксировали более 37 млн официальных пересечений государственной границы. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Опендатабот.

Всего в прошлом году границу пересекли 37 088 261 раз. Из них 18,4 млн раз люди въезжали в Украину, а 18,7 млн — выезжали из нее. При этом 86% всех пересечений приходится именно на граждан Украины.

По данным аналитиков, украинцы в 2025 году путешествовали активнее, чем в предыдущие годы. В среднем границу пересекали около 2,7 млн раз в месяц, тогда как ранее этот показатель держался на уровне около 2,5 млн.

В то же время, несмотря на рост общего количества пересечений, постепенно сокращается количество так называемых «невозвращений» — разницы между гражданами, которые выехали из страны, и теми, кто вернулся. В 2025 году из Украины выехали 16,1 млн граждан, а вернулись 15,8 млн. Разница составила 290 тысяч человек, которые не вернулись, что в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году, когда этот показатель достигал почти 443 тысяч.

Всего за четыре года полномасштабной войны с подконтрольной территории Украины официально выехали и не вернулись около 3,1 млн граждан. По данным Опендатабота, 72% из них покинули страну именно в первый год полномасштабного вторжения.

