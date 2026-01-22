У яких випадках треба замінити закордонний паспорт — їх шість
У Паспортному сервісі пояснили, коли потрібно замінити закордонний паспорт громадянина України.
Оформлення нового паспорта необхідне у таких випадках:
- закінчився або наближається до завершення термін дії документа;
- змінилися прізвище, ім’я чи по батькові;
- виявлено помилку в паспорті;
- закінчилися вільні сторінки для штампів про перетин кордону;
- паспорт пошкоджений або непридатний для подальшого використання;
- паспорт втрачено.
Для оформлення нового закордонного паспорта необхідно мати:
- внутрішній паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- попередній закордонний паспорт (за наявності);
- свідоцтво про шлюб
- свідоцтво про зміну імені (у разі зміни ПІБ).
