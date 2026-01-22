У яких випадках треба замінити закордонний паспорт — їх шість

Для оформлення нового закордонного паспорта необхідно мати низку документів.

Фото: facebook.com/gdanskpassportservice

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Паспортному сервісі пояснили, коли потрібно замінити закордонний паспорт громадянина України.

Оформлення нового паспорта необхідне у таких випадках:

- закінчився або наближається до завершення термін дії документа;

- змінилися прізвище, ім’я чи по батькові;

- виявлено помилку в паспорті;

- закінчилися вільні сторінки для штампів про перетин кордону;

- паспорт пошкоджений або непридатний для подальшого використання;

- паспорт втрачено.

Для оформлення нового закордонного паспорта необхідно мати:

- внутрішній паспорт громадянина України;

- ідентифікаційний код;

- попередній закордонний паспорт (за наявності);

- свідоцтво про шлюб

- свідоцтво про зміну імені (у разі зміни ПІБ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.