В каких случаях нужно заменить загранпаспорт — их шесть
16:36, 22 января 2026
Для оформления нового загранпаспорта необходимо иметь ряд документов.
Фото: facebook.com/gdanskpassportservice
В Паспортный сервис разъяснили, когда необходимо заменить заграничный паспорт гражданина Украины.
Оформление нового паспорта требуется в следующих случаях:
- истек или приближается к завершению срок действия документа;
- изменились фамилия, имя или отчество;
- обнаружена ошибка в паспорте;
- закончились свободные страницы для штампов о пересечении границы;
- паспорт поврежден или непригоден для дальнейшего использования;
- паспорт утерян.
Для оформления нового заграничного паспорта необходимо иметь:
- внутренний паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- предыдущий заграничный паспорт (при наличии);
- свидетельство о браке;
- свидетельство о смене имени (в случае изменения ФИО).
