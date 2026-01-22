В каких случаях нужно заменить загранпаспорт — их шесть

Для оформления нового загранпаспорта необходимо иметь ряд документов.

В Паспортный сервис разъяснили, когда необходимо заменить заграничный паспорт гражданина Украины.

Оформление нового паспорта требуется в следующих случаях:

истек или приближается к завершению срок действия документа;

изменились фамилия, имя или отчество;

обнаружена ошибка в паспорте;

закончились свободные страницы для штампов о пересечении границы;

паспорт поврежден или непригоден для дальнейшего использования;

паспорт утерян.

Для оформления нового заграничного паспорта необходимо иметь:

внутренний паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

предыдущий заграничный паспорт (при наличии);

свидетельство о браке;

свидетельство о смене имени (в случае изменения ФИО).

