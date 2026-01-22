  1. В Украине

В каких случаях нужно заменить загранпаспорт — их шесть

16:36, 22 января 2026
Для оформления нового загранпаспорта необходимо иметь ряд документов.
Фото: facebook.com/gdanskpassportservice
В Паспортный сервис разъяснили, когда необходимо заменить заграничный паспорт гражданина Украины.

Оформление нового паспорта требуется в следующих случаях:

  • истек или приближается к завершению срок действия документа;
  • изменились фамилия, имя или отчество;
  • обнаружена ошибка в паспорте;
  • закончились свободные страницы для штампов о пересечении границы;
  • паспорт поврежден или непригоден для дальнейшего использования;
  • паспорт утерян.

Для оформления нового заграничного паспорта необходимо иметь:

  • внутренний паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • предыдущий заграничный паспорт (при наличии);
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о смене имени (в случае изменения ФИО).

