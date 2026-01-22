Дипломатичні паспорти, «спецномери» і хабарі на €200 тисяч: НАБУ підозрює ексголову ДПСУ Дейнеку

НАБУ та САП викрили на систематичному хабарництві топпосадовців Держприкордонслужби.

НАБУ та САП підозрюють колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби у систематичному одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони організували механізм, який дозволяв за винагороду забезпечувати безперешкодний перетин державного кордону, повідомили у НАБУ.

Серед підозрюваних:

колишній голова Держприкордонслужби, генерал;

начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;

колишня службова особа Держприкордонслужби.

За даними ЗМІ, мова йде про ексголову ДПСУ Сергія Дейнека.

За інформацією НАБУ, у 2023 році було викрито групу осіб, яка налагодила схему незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон України до країн Євросоюзу. У реалізації цієї схеми брали участь високопосадовці Державної прикордонної служби, які систематично отримували хабарі за сприяння в її функціонуванні.

Зазначається, що лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб).

"Аби приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні. Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС. Водночас детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми", - розповіли у НАБУ.

Дії учасників злочину кваліфікують за: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

