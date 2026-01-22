Дипломатические паспорта, «спецномера» и взятки на €200 тысяч: НАБУ подозревает экс-председателя ГПСУ Дейнеко

НАБУ и САП разоблачили на систематической взяточничестве топ-чиновников пограничной службы.

НАБУ и САП подозревают бывшего чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы в систематическом получении неправомерной выгоды. По данным следствия, они организовали механизм, который за вознаграждение позволял обеспечивать беспрепятственное пересечение государственной границы, сообщили в НАБУ.

Среди подозреваемых:

бывший глава Государственной пограничной службы, генерал;

начальник отдела пункта пропуска Государственной пограничной службы;

бывшее должностное лицо Государственной пограничной службы.

По данным СМИ, речь идет об экс-главе ГПСУ Сергее Дейнеко.

По информации НАБУ, в 2023 году была разоблачена группа лиц, которая наладила схему незаконного перемещения табачных изделий через государственную границу Украины в страны Евросоюза. В реализации этой схемы принимали участие высокопоставленные должностные лица Государственной пограничной службы, которые систематически получали взятки за содействие в ее функционировании.

Отмечается, что только в период с июля по ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство).

«Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС. В то же время детективы установили, что топ-должностные лица Государственной пограничной службы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы», — сообщили в НАБУ.

Действия участников преступления квалифицируются по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

