Контроль за пенсійним збором розширять: що зміниться для нотаріусів

Кабмін підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України стосовно контролю за повнотою нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується внести зміни до ЗУ «Про нотаріат» щодо надання нотаріальними конторами та приватними нотаріусами інформації про суми нотаріально посвідчених договорів на письмові запити органів Пенсійного фонду України в межах здійснення контролю за повнотою нарахування та сплати до державного бюджету збору на обовʼязкове державне пенсійне страхування.

Також законопроєктом передбачається внесення змін до законів України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в частині визначення повноважень Пенсійного фонду України та його територіальних органів щодо здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

