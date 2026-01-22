Контроль за пенсионным сбором расширят: что изменится для нотариусов

Кабмин поддержал законопроект об ужесточении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Кабинет Министров одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно контроля за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается внести изменения в ЗУ «О нотариате» относительно предоставления нотариальными конторами и частными нотариусами информации о суммах нотариально удостоверенных договоров на письменные запросы органов Пенсионного фонда Украины в рамках контроля за полнотой начисления и уплаты в государственный бюджет сбора на обязательное государственное пенсионное.

Также законопроектом предусматривается внесение изменений в законы Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в части определения полномочий Пенсионного фонда Украины и его территориальных органов по контролю за уплатой сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

