Підприємець використовує котел для автономного опалення — чи потрібно сплачувати екоподаток

22:18, 23 січня 2026
Котли для опалення автоматично роблять бізнес платником екоподатку.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Суб’єкти господарювання, які використовують автономні системи опалення, зокрема котли, є платниками екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Про це наголошують у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області з посиланням на норми Податкового кодексу України.

Згідно з Податковим кодексом, екологічний податок за викиди стаціонарними джерелами забруднення платники обчислюють самостійно щокварталу. Розрахунок здійснюється виходячи з фактичних обсягів викидів та чинних ставок податку. Базовим звітним періодом є календарний квартал.

Хто і коли подає звітність

Податкові декларації з екологічного податку подаються за формою, визначеною законодавством, протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу. Сплатити податок необхідно протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації. Для викидів у повітря — за місцем розташування стаціонарних джерел забруднення.

Водночас центральні та місцеві органи виконавчої влади у сфері охорони довкілля щороку до 1 грудня подають податковим органам переліки підприємств і підприємців, які мають дозволи на викиди, спеціальне водокористування або здійснюють операції з оброблення відходів. Інформацію про зміни до таких переліків передають не пізніше 10 числа місяця, що настає за кварталом, у якому відбулися зміни.

Що важливо знати бізнесу

У податковій підкреслюють: використання автономних систем опалення автоматично робить підприємство платником екологічного податку. Це правило діє незалежно від наявності дозволу на викиди. Оподаткуванню підлягають фактичні обсяги забруднюючих речовин, що утворюються під час згорання палива.

Першу декларацію з екологічного податку суб’єкт господарювання має подати за той квартал, у якому фактично відбулися викиди в атмосферне повітря.

У ДПС радять бізнесу завчасно враховувати ці вимоги, щоб уникнути порушень податкового законодавства та фінансових санкцій.

