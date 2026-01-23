  1. В Украине

Предприниматель использует котел для автономного отопления — нужно ли платить экологический налог

22:18, 23 января 2026
Котлы для отопления автоматически делают бизнес плательщиком экологического налога.
Иллюстративное фото из открытых источников
Субъекты хозяйствования, которые используют автономные системы отопления, в частности котлы, являются плательщиками экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом подчеркивают в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области со ссылкой на нормы Налогового кодекса Украины.

Согласно Налоговому кодексу, экологический налог за выбросы стационарными источниками загрязнения плательщики исчисляют самостоятельно ежеквартально. Расчет осуществляется исходя из фактических объемов выбросов и действующих ставок налога. Базовым отчетным периодом является календарный квартал.

Кто и когда подает отчетность

Налоговые декларации по экологическому налогу подаются по форме, установленной законодательством, в течение 40 календарных дней после завершения отчетного квартала. Уплатить налог необходимо в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации. По выбросам в атмосферный воздух — по месту расположения стационарных источников загрязнения.

В то же время центральные и местные органы исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды ежегодно до 1 декабря подают налоговым органам перечни предприятий и предпринимателей, которые имеют разрешения на выбросы, специальное водопользование или осуществляют операции по обработке отходов. Информацию об изменениях в таких перечнях передают не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором произошли изменения.

Что важно знать бизнесу

В налоговой подчеркивают: использование автономных систем отопления автоматически делает предприятие плательщиком экологического налога. Это правило действует независимо от наличия разрешения на выбросы. Налогообложению подлежат фактические объемы загрязняющих веществ, которые образуются при сгорании топлива.

Первую декларацию по экологическому налогу субъект хозяйствования должен подать за тот квартал, в котором фактически произошли выбросы в атмосферный воздух.

В ГНС советуют бизнесу заблаговременно учитывать эти требования, чтобы избежать нарушений налогового законодательства и финансовых санкций.

налоговая ГНС налоги

Лента новостей

Блоги
Публикации
