ПФУ змінив графік роботи через наплив відвідувачів у великих містах — що варто знати

У великих містах сервісні центри ПФУ будуть працювати за подовженим графіком: з 7:00 до 20:00.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України подовжив години прийому у сервісних центрах через зростання кількості звернень громадян. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Як зазначається, сервісні центри Пенсійного фонду у великих містах перейшли на подовжений режим роботи — з 07:00 до 20:00. Йдеться загалом про 42 центри, де відвідувачі можуть отримати консультації та подати необхідні документи як зранку, так і після завершення робочого дня. Очікується, що це дозволить зменшити черги та скоротити час очікування для громадян.

Графік роботи кожного конкретного сервісного центру рекомендують перевіряти на офіційному сайті ПФУ, де дані оновлюються в оперативному режимі.

Крім того, для зручності громадян доступні онлайн-інструменти запису на прийом. Записатися можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або в мобільному застосунку «Пенсійний фонд України». Там же можна отримати електронний талон і самостійно обрати час прийому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.