ПФУ изменил график работы из-за наплыва посетителей в крупных городах — что стоит знать

В крупных городах сервисные центры ПФУ будут работать по продленному графику: с 7:00 до 20:00.

Пенсионный фонд Украины продлил часы приема в сервисных центрах из-за роста количества обращений граждан. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Как отмечается, сервисные центры Пенсионного фонда в крупных городах перешли на продленный режим работы — с 07:00 до 20:00. Речь идет в общей сложности о 42 центрах, где посетители могут получить консультации и подать необходимые документы как утром, так и после завершения рабочего дня. Ожидается, что это позволит уменьшить очереди и сократить время ожидания для граждан.

График работы каждого конкретного сервисного центра рекомендуют проверять на официальном сайте ПФУ, где данные обновляются в оперативном режиме.

Кроме того, для удобства граждан доступны онлайн-инструменты записи на прием. Записаться можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд Украины». Там же можно получить электронный талон и самостоятельно выбрать время приема.

