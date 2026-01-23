У Києві викрили схему із закупівлею генераторів для шкіл Дніпровського району: збитки — 3,4 млн грн

П’ятьох осіб, серед них посадовицю управління освіти, підозрюють у заволодінні бюджетними коштами.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам, які причетні до закупівлі генераторів для закладів освіти Дніпровського району зі збитками у 3,4 млн гривень. Про це повідомляє міська прокуратура.

Встановлено, що у 2022 році управління освіти Дніпровської РДА провело дві закупівлі та придбало генератори для укриттів в освітніх закладах за завищеними цінами.

Згідно з висновками експертів, вартість придбаних генераторів завищили на майже 3,4 млн грн.

Один з підприємців виграв тендер, інший – підшуковував генератори на ринку, щоб поставити управлінню освіти, ще двоє допомагали виводити отримані кошти та підписували документи. Начальниця відділу управління освіти, яка організовувала закупівлю допомагала підозрюваним.

Згідно з результатами судових експертиз, потужність придбаних генераторів в три рази менша, ніж їх паспортні характеристики, натомість коштували вони значно дорожче ринкових аналогів.

У серпні 2025 року 5 особам вказаним особам було повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та пособництві заволодінню грошима, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури дії усіх п’ятьох підозрюваних – підприємців та посадовиці управління освіти кваліфіковано як заволодіння бюджетними грошима у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України).

Четверо підозрюваних, серед яких і начальниця відділу управління освіти Дніпровської РДА, оголошені у розшук.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

