В Киеве разоблачили схему по закупке генераторов для школ Днепровского района: ущерб — 3,4 млн грн

Пять лиц, среди них должностное лицо управления образования, подозревают в завладении бюджетными средствами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам, которые причастны к закупке генераторов для учреждений образования Днепровского района с ущербом на 3,4 млн гривен. Об этом сообщает городская прокуратура.

Установлено, что в 2022 году управление образования Днепровской РГА провело две закупки и приобрело генераторы для укрытий в образовательных учреждениях по завышенным ценам.

Согласно выводам экспертов, стоимость приобретенных генераторов была завышена почти на 3,4 млн грн.

Один из предпринимателей выиграл тендер, другой подыскивал генераторы на рынке, чтобы поставить их управлению образования, еще двое помогали выводить полученные средства и подписывали документы. Начальница отдела управления образования, которая организовывала закупку, помогала подозреваемым.

Согласно результатам судебных экспертиз, мощность приобретенных генераторов в три раза меньше, чем их паспортные характеристики, при этом стоили они значительно дороже рыночных аналогов.

В августе 2025 года 5 указанным лицам было сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами и пособничестве завладению деньгами, совершенном повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры действия всех пятерых подозреваемых — предпринимателей и должностного лица управления образования — квалифицированы как завладение бюджетными деньгами в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191 КК Украины).

Четверо подозреваемых, среди которых и начальница отдела управления образования Днепровской РГА, объявлены в розыск.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.