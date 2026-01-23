  1. В Украине

В Киеве разоблачили схему по закупке генераторов для школ Днепровского района: ущерб — 3,4 млн грн

19:49, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пять лиц, среди них должностное лицо управления образования, подозревают в завладении бюджетными средствами.
В Киеве разоблачили схему по закупке генераторов для школ Днепровского района: ущерб — 3,4 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам, которые причастны к закупке генераторов для учреждений образования Днепровского района с ущербом на 3,4 млн гривен. Об этом сообщает городская прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Установлено, что в 2022 году управление образования Днепровской РГА провело две закупки и приобрело генераторы для укрытий в образовательных учреждениях по завышенным ценам.

Согласно выводам экспертов, стоимость приобретенных генераторов была завышена почти на 3,4 млн грн.

Один из предпринимателей выиграл тендер, другой подыскивал генераторы на рынке, чтобы поставить их управлению образования, еще двое помогали выводить полученные средства и подписывали документы. Начальница отдела управления образования, которая организовывала закупку, помогала подозреваемым.

Согласно результатам судебных экспертиз, мощность приобретенных генераторов в три раза меньше, чем их паспортные характеристики, при этом стоили они значительно дороже рыночных аналогов.

В августе 2025 года 5 указанным лицам было сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами и пособничестве завладению деньгами, совершенном повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры действия всех пятерых подозреваемых — предпринимателей и должностного лица управления образования — квалифицированы как завладение бюджетными деньгами в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191 КК Украины).

Четверо подозреваемых, среди которых и начальница отдела управления образования Днепровской РГА, объявлены в розыск.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев генератор школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]