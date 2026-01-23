  1. В Україні

Понад 4600 громадських формувань зареєстровано у 2025 році — Мін’юст готує онлайн-сервіс через Дію

14:48, 23 січня 2026
Міністерство юстиції повідомило, що у 2025 році міжрегіональні управління зареєстрували понад 4,6 тисячі громадських формувань, а зараз триває робота над запуском онлайн-сервісу для реєстрації громадських організацій через Дію.
Фото: Дія
Активна участь громадян у суспільному житті сприяє сталому розвитку держави. Міністерство юстиції України забезпечує прозорі та законні умови для створення і діяльності громадських об’єднань, підвищуючи довіру до інститутів громадянського суспільства.

У відомстві зазначили, що у 2025 року міжрегіональні управління Міністерства юстиції, забезпечуючи належне виконання повноважень у сфері держреєстрації, зареєстрували 4620 громадських формувань, зокрема:

- 3462 громадських об’єднання;

- 733 відокремлені підрозділи громадських об’єднань;

- 216 структурних утворень політичних партій;

- 60 професійних спілок;

- 140 організаційних ланок професійних спілок;

- 5 організацій роботодавців та 1 об’єднання організацій роботодавців;

- 1 територіальний осередок всеукраїнських творчих спілок.

Зазначається, що Міністерство юстиції працює над запуском сервісу з онлайн-реєстрації громадських організацій через Портал Дія. Запровадження такого сервісу дозволить реєструвати нові ГО або переводити чинні на діяльність на підставі модельного статуту в електронному форматі — без візитів до установ. Очікується, що це суттєво спростить і пришвидшить процедури, мінімізує ризик помилок та забезпечить автоматичне формування документів і внесення даних до реєстрів.

мінюст Дія

Стрічка новин

