Понад 4600 громадських формувань зареєстровано у 2025 році — Мін’юст готує онлайн-сервіс через Дію
Активна участь громадян у суспільному житті сприяє сталому розвитку держави. Міністерство юстиції України забезпечує прозорі та законні умови для створення і діяльності громадських об’єднань, підвищуючи довіру до інститутів громадянського суспільства.
У відомстві зазначили, що у 2025 року міжрегіональні управління Міністерства юстиції, забезпечуючи належне виконання повноважень у сфері держреєстрації, зареєстрували 4620 громадських формувань, зокрема:
- 3462 громадських об’єднання;
- 733 відокремлені підрозділи громадських об’єднань;
- 216 структурних утворень політичних партій;
- 60 професійних спілок;
- 140 організаційних ланок професійних спілок;
- 5 організацій роботодавців та 1 об’єднання організацій роботодавців;
- 1 територіальний осередок всеукраїнських творчих спілок.
Зазначається, що Міністерство юстиції працює над запуском сервісу з онлайн-реєстрації громадських організацій через Портал Дія. Запровадження такого сервісу дозволить реєструвати нові ГО або переводити чинні на діяльність на підставі модельного статуту в електронному форматі — без візитів до установ. Очікується, що це суттєво спростить і пришвидшить процедури, мінімізує ризик помилок та забезпечить автоматичне формування документів і внесення даних до реєстрів.
