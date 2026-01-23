Более 4600 общественных формирований зарегистрировано в 2025 году — Минюст готовит онлайн-сервис через Дию
Активное участие граждан в общественной жизни способствует устойчивому развитию государства. Министерство юстиции Украины обеспечивает прозрачные и законные условия для создания и деятельности общественных объединений, повышая доверие к институтам гражданского общества.
В ведомстве отметили, что в 2025 году межрегиональные управления Министерства юстиции, обеспечивая надлежащее выполнение полномочий в сфере госрегистрации, зарегистрировали 4620 общественных формирований, в частности:
3462 общественных объединения;
733 обособленных подразделения общественных объединений;
216 структурных образований политических партий;
60 профессиональных союзов;
140 организационных звеньев профессиональных союзов;
5 организаций работодателей и 1 объединение организаций работодателей;
1 территориальное отделение всеукраинских творческих союзов.
Отмечается, что Министерство юстиции работает над запуском сервиса онлайн-регистрации общественных организаций через портал Дия. Внедрение такого сервиса позволит регистрировать новые ОО или переводить действующие на деятельность на основании модельного устава в электронном формате — без визитов в учреждения. Ожидается, что это существенно упростит и ускорит процедуры, минимизирует риск ошибок и обеспечит автоматическое формирование документов и внесение данных в реестры.
