У Києві лікар за 20 тисяч євро обіцяв незаконно переправити чоловіка до Румунії у формі прикордонника

Ортопед приватної клініки, за даними слідства, організував схему нелегального перетину кордону поза пунктами пропуску.

У Києві лікар обіцяв за 20 тисяч євро переправити чоловіка у формі прикордонника до Румунії поза пунктом пропуску. Про це повідомляє міська прокуратура.

Встановлено, що підозрюваний працює лікарем-ортопедом в одній з приватних клінік Києва.

Одному зі своїх пацієнтів він розповів, що сам родом з Чернівецької області, тож знає де і як можна перетнути кордон з Румунією поза пунктом пропуску. Для цього потрібно заплатити 20 тис. євро і він разом зі знайомими, які зараз мешкають у Чернівецькій області, організує перетин кордону. Клієнт сам має доїхати до Чернівців, або за домовленістю його довезуть з Києва. Далі, перевдягнувшись у форму прикордонника чи поліцейського, він пішки перейде кордон з Румунією.

Затримали організатора схеми в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми – 20 тисяч євро.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, вчинена з корисливих мотивів).

Досудове розслідування триває, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 665 тис. гривень.

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

