В Киеве врач за 20 тысяч евро обещал незаконно переправить мужчину в Румынию в форме пограничника

Ортопед частной клиники, по данным следствия, организовал схему нелегального пересечения границы вне пунктов пропуска.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве врач обещал за 20 тысяч евро переправить мужчину в форме пограничника в Румынию вне пункта пропуска. Об этом сообщает городская прокуратура.

Установлено, что подозреваемый работает врачом-ортопедом в одной из частных клиник Киева.

Одному из своих пациентов он рассказал, что сам родом из Черновицкой области, поэтому знает где и как можно пересечь границу с Румынией вне пункта пропуска. Для этого нужно заплатить 20 тыс. евро и он вместе со знакомыми, которые сейчас проживают в Черновицкой области, организует пересечение границы. Клиент сам должен доехать до Черновцов, или по договоренности его довезут из Киева. Далее, переодевшись в форму пограничника или полицейского, он пешком перейдет границу с Румынией.

Задержали организатора схемы в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы – 20 тысяч евро.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, совершенная из корыстных побуждений).

Досудебное расследование продолжается, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 665 тыс. гривен.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.