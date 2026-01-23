Розкрадання 1,9 мільйонів гривень на «швидких» – судитимуть посадовця Київмедспецтрансу

Начальника однієї зі служб комунального об’єднання підозрюють у змові з приватною компанією при закупівлі автозапчастин на суму майже 5,5 млн грн.

Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо начальника однієї зі служб КО «Київмедспецтранс». Посадовця звинувачують у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні при закупівлі автозапчастин для автомобілів швидкої допомоги (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, службові особи «Київмедспецтрансу» за попередньою змовою з директором приватного підприємства забезпечили перемогу компанії в тендері на постачання запчастин для «швидких» у 2022 році та уклали договір на майже 5,5 млн грн. Надалі товариство постачало автозапчастини комунальному об’єднанню за значно завищеними цінами.

Комплексна транспортно-товарознавча та судова економічна експертиза встановила, що вартість запчастин була завищена більш ніж на 1,9 млн грн.

Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі, із позбавленням права обіймати певні посади або займатися діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

Досудове розслідування щодо інших підозрюваних наразі зупинене через їх розшук та мобілізацію одного із фігурантів.

