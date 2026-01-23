Хищение 1,9 миллиона гривен на «скорых» – будут судить чиновника Киевмедспецтранса

Начальника одной из служб коммунального объединения подозревают в сговоре с частной компанией при закупке автозапчастей на сумму почти 5,5 млн грн.

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одной из служб КО «Киевмедспецтранс». Чиновника обвиняют в растрате бюджетных средств и служебном подлоге при закупке автозапчастей для автомобилей скорой помощи (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины), сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, должностные лица «Киевмедспецтранса» по предварительному сговору с директором частного предприятия обеспечили победу компании в тендере на поставку запчастей для «скорых» в 2022 году и заключили договор на почти 5,5 млн грн. В дальнейшем общество поставляло автозапчасти коммунальному объединению по значительно завышенным ценам.

Комплексная транспортно-товароведческая и судебная экономическая экспертиза установила, что стоимость запчастей была завышена более чем на 1,9 млн грн.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Досудебное расследование в отношении других подозреваемых в настоящее время приостановлено из-за их розыска и мобилизации одного из фигурантов.

