Іноземці та особи без громадянства можуть отримати статус УБД та ОІВВ – алгоритм дій

Іноземці та особи без громадянства, поранені під час захисту України, можуть подати заяву на статус особи з інвалідністю внаслідок війни через ЦНАП або онлайн.

Іноземці та люди без громадянства, які брали участь у бойових діях на боці України, мають право на статус учасника бойових дій (УБД) та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ). Про це повідомили в Чернігівському обласному ТЦК.

Статус учасника бойових дій (УБД)

Право на УБД мають особи, які брали участь в АТО/ООС, відбивали збройну агресію РФ у Донецькій та Луганській областях або обороняли Україну з 24 лютого 2022 року (крім служби в розвідувальних органах Міноборони). Подати заяву можуть самі військові або їхні командири, документи приймає Міністерство у справах ветеранів України або ЦНАП. До пакету входять копії паспорту з перекладом, РНОКПП, довідка форми №6 та витяг про судимість. Рішення ухвалює міжвідомча комісія при Мінветеранів; у разі схвалення видається посвідчення УБД.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ)

ОІВВ надається іноземцям та особам без громадянства, які отримали поранення чи травму під час захисту України. Заяву можна подати лише особисто — поштою, електронною поштою [email protected] або через ЦНАП. До документів входять копії паспорту з перекладом, РНОКПП, висновок МСЕК або експертної команди, довідка форми №6 та витяг про судимість. Рішення ухвалює міжвідомча комісія; у разі відмови можливе повторне подання.

Обидва статуси надаються, відмовляються або скасовуються виключно рішенням міжвідомчої комісії.

