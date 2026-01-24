  1. В Україні

Іноземці та особи без громадянства можуть отримати статус УБД та ОІВВ – алгоритм дій

09:59, 24 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Іноземці та особи без громадянства, поранені під час захисту України, можуть подати заяву на статус особи з інвалідністю внаслідок війни через ЦНАП або онлайн.
Іноземці та особи без громадянства можуть отримати статус УБД та ОІВВ – алгоритм дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іноземці та люди без громадянства, які брали участь у бойових діях на боці України, мають право на статус учасника бойових дій (УБД) та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ). Про це повідомили в Чернігівському обласному ТЦК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Статус учасника бойових дій (УБД)

Право на УБД мають особи, які брали участь в АТО/ООС, відбивали збройну агресію РФ у Донецькій та Луганській областях або обороняли Україну з 24 лютого 2022 року (крім служби в розвідувальних органах Міноборони). Подати заяву можуть самі військові або їхні командири, документи приймає Міністерство у справах ветеранів України або ЦНАП. До пакету входять копії паспорту з перекладом, РНОКПП, довідка форми №6 та витяг про судимість. Рішення ухвалює міжвідомча комісія при Мінветеранів; у разі схвалення видається посвідчення УБД.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ)

ОІВВ надається іноземцям та особам без громадянства, які отримали поранення чи травму під час захисту України. Заяву можна подати лише особисто — поштою, електронною поштою [email protected] або через ЦНАП. До документів входять копії паспорту з перекладом, РНОКПП, висновок МСЕК або експертної команди, довідка форми №6 та витяг про судимість. Рішення ухвалює міжвідомча комісія; у разі відмови можливе повторне подання.

Обидва статуси надаються, відмовляються або скасовуються виключно рішенням міжвідомчої комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові війна іноземець ЦНАП УБД

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]