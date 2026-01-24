Иностранцы и лица без гражданства могут получить статус УБД и ОИВВ – алгоритм действий

Иностранцы и лица без гражданства, раненные во время защиты Украины, могут подать заявление на статус лица с инвалидностью вследствие войны через ЦНАП или онлайн.

Иностранцы и лица без гражданства, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, имеют право на статус участника боевых действий (УБД) и/или статус лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВВ). Об этом сообщили в Черниговском областном ТЦК.

Статус участника боевых действий (УБД)

Право на УБД имеют лица, которые участвовали в АТО/ООС, отражали вооруженную агрессию РФ в Донецкой и Луганской областях или защищали Украину с 24 февраля 2022 года (кроме службы в разведывательных органах Минобороны). Подать заявление могут сами военные или их командиры, документы принимает Министерство по делам ветеранов Украины или ЦНАП. В пакет входят копии паспорта с переводом, РНОКПП, справка формы №6 и выписка о судимости. Решение принимает межведомственная комиссия при Минветеранов; в случае одобрения выдается удостоверение УБД.

Статус лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВВ)

ОИВВ предоставляется иностранцам и лицам без гражданства, получившим ранения или травмы во время защиты Украины. Заявление можно подать только лично — по почте, электронной почте [email protected] или через ЦНАП. К документам прилагаются копии паспорта с переводом, РНОКПП, заключение МСЭК или экспертной команды, справка формы №6 и выписка о судимости. Решение принимает межведомственная комиссия; в случае отказа возможна повторная подача.

Оба статуса предоставляются, отказываются или отменяются исключительно решением межведомственной комиссии.

