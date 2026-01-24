Контрактна служба в Україні – скільки триває для різних категорій військових

Строки військової служби залежать від посади, спеціальності та віку громадянина.

Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив про строки військової служби для громадян України, які приймаються на службу за контрактом під час дії воєнного стану:

Для осіб рядового складу – строк військової служби становить 3 роки.

Для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років, залежно від конкретних умов контракту та військової спеціальності.

Крім того, курсанти ВВНЗ проходять службу протягом періоду навчання, а випускники закладів сержантського та старшинського складу – 5 років.

Для офіцерів строк служби залежить від спеціальності: льотний склад – 10 років, інші спеціальності – 5 років. Громадяни, які отримали первинне офіцерське звання після підготовки за програмою офіцерів запасу, служать від 2 до 5 років. Інші контрактники укладають службу на 1-5 років залежно від умов контракту.

Для осіб 18-25 років рядового, сержантського та старшинського складу, а також для військових медиків і психологів строк встановлено на 1 рік. Аналогічний строк передбачений для учасників проєкту «Контракт 18-24».

Особливі умови передбачені для військовослужбовців віком 60+: вони можуть залишатися на службі до 5 років за бажанням, за наявності придатності за станом здоров’я та відповідної кваліфікації. Кожен контракт для них укладається на 1 рік із можливістю продовження.

