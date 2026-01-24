Контрактная служба в Украине – сколько длится для разных категорий военных

Сроки военной службы зависят от должности, специальности и возраста гражданина.

Ровенский областной ТЦК и СП сообщил о сроках военной службы для граждан Украины, которые принимаются на службу по контракту во время действия военного положения:

Для лиц рядового состава – срок военной службы составляет 3 года.

Для лиц сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет, в зависимости от конкретных условий контракта и военной специальности.

Кроме того, курсанты ВВУЗ проходят службу в течение периода обучения, а выпускники учреждений сержантского и старшинского состава – 5 лет.

Для офицеров срок службы зависит от специальности: летный состав – 10 лет, другие специальности – 5 лет. Граждане, получившие первоначальное офицерское звание после подготовки по программе офицеров запаса, служат от 2 до 5 лет. Другие контрактники заключают службу на 1-5 лет в зависимости от условий контракта.

Для лиц 18-25 лет рядового, сержантского и старшинского состава, а также для военных медиков и психологов срок установлен на 1 год. Аналогичный срок предусмотрен для участников проекта «Контракт 18-24».

Особые условия предусмотрены для военнослужащих в возрасте 60+: они могут оставаться на службе до 5 лет по желанию, при наличии пригодности по состоянию здоровья и соответствующей квалификации. Каждый контракт для них заключается на 1 год с возможностью продления.

