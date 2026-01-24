  1. В Україні

В Україні зросла кількість шлюбів та поменшало розлучень — дані Мін’юсту

23:30, 24 січня 2026
У другому півріччі минулого року шлюбів стало на 41,4% більше, ніж у першому.
У 2025 році в Україні зареєстрували 165,59 тисячі шлюбів — це на 10,2%, або на 15,38 тисячі більше, ніж у 2024 році. Такі дані містяться у звіті Міністерства юстиції про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Водночас кількість зареєстрованих розірвань шлюбу зменшилася на 23,4%, або на 8,01 тисячі, — до 26,28 тисячі. Зокрема, розлучень за рішенням суду стало менше на 27,9% — до 0,95 тисячі.

Для порівняння: у 2024 році кількість шлюбів скоротилася на 19,3%, а розлучень навпаки зросла на 42,2%.

У другому півріччі 2025 року порівняно з першим кількість зареєстрованих шлюбів збільшилася на 41,4% — до 96,99 тисячі. Кількість розлучень за той же період зросла на 7,1% — до 13,59 тисячі.

У середньому по Україні на одне розлучення припадало 6,3 шлюби. Найвищий показник зафіксовано в Києві — 10 шлюбів на одне розлучення, у Львівській області — 8,7, Закарпатській — 8,6, Рівненській — 8,3. Найнижчий коефіцієнт — у Запорізькій, Черкаській, Харківській, Полтавській, Вінницькій та Івано-Франківській областях: від 4,3 до 4,8 шлюби на одне розлучення.

Для контексту: у довоєнному 2021 році в Україні зареєстрували 214,01 тисячі шлюбів і 29,59 тисячі розлучень. У 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, кількість шлюбів зросла до 222,89 тисячі, а розлучень зменшилася до 17,89 тисячі.

Україна шлюб розлучення

