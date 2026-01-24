В Украине выросло количество браков и уменьшилось количество разводов — данные Минюста

Во втором полугодии прошлого года браков стало на 41,4% больше, чем в первом.

В 2025 году в Украине зарегистрировали 165,59 тысячи браков — это на 10,2%, или на 15,38 тысячи больше, чем в 2024 году. Такие данные содержатся в отчете Министерства юстиции о государственной регистрации актов гражданского состояния.

В то же время количество зарегистрированных расторжений брака уменьшилось на 23,4%, или на 8,01 тысячи, — до 26,28 тысячи. В частности, разводов по решению суда стало меньше на 27,9% — до 0,95 тысячи.

Для сравнения: в 2024 году количество браков сократилось на 19,3%, а разводов, наоборот, выросло на 42,2%.

Во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым количество зарегистрированных браков увеличилось на 41,4% — до 96,99 тысячи. Количество разводов за тот же период выросло на 7,1% — до 13,59 тысячи.

В среднем по Украине на один развод приходилось 6,3 брака. Самый высокий показатель зафиксирован в Киеве — 10 браков на один развод, во Львовской области — 8,7, Закарпатской — 8,6, Ровенской — 8,3. Самый низкий коэффициент — в Запорожской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Винницкой и Ивано-Франковской областях: от 4,3 до 4,8 браков на один развод.

Для контекста: в довоенном 2021 году в Украине зарегистрировали 214,01 тысячи браков и 29,59 тысячи разводов. В 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, количество браков выросло до 222,89 тысячи, а разводов уменьшилось до 17,89 тысячи.

