Неявка за повісткою не завжди є порушенням: у ТЦК назвали винятки

13:04, 25 січня 2026
За ігнорування повісток без поважних причин передбачена адміністративна відповідальність.
Неявка за повісткою не в усіх випадках вважається порушенням законодавства, оскільки існують передбачені законом винятки. У Запорізькому ОТЦК та СП нагадали, що на час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані:

  • перебувати на військовому обліку в районному ТЦК та СП за місцем перебування чи проживання;
  • уточнити особисто в ТЦК та СП свої військово-облікові дані, які буде внесено до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та призовників;
  • постійно мати з собою документи, що посвідчують особу, а також військово-облікові документи;
  • надавати ці документи для перевірки уповноваженим особам, зокрема військовослужбовцям ТЦК та СП;
  • з'являтися до ТЦК та СП за викликом.

Однак зазначили, що визначено поважні причини неприбуття за повісткою.

Це можуть бути:

  • перешкода стихійного характеру;
  • хвороба;
  • воєнні дії та їхні наслідки;
  • інші обставини, які позбавили можливості прибути у визначені пункт і строк;
  • смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

Водночас нагадали, що за ігнорування повісток без поважних причин передбачена адміністративна відповідальність. Дані про таких громадян передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи., адже нацполіції надано право здійснювати адміністративне затримання військовозобовʼязаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до ТЦК та СП (ст. 259 та 262 КУпАП, ч. 3 ст. 38 Закону України від 25.03.1992 №2232-XII «Про військовий обовʼязок і військову службу»).

Порушення правил військового обліку може тягнути за собою штраф за статтями 210 та 210-1 КУпАП. У випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.

