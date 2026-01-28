Попередження, догани і звільнення: як ВРП карала суддів у 2025 році

У 2025 році Вища рада правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності 118 суддів.

Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя упродовж 2025 року ухвалили 115 рішень у справах щодо дисциплінарної відповідальності суддів.

Таким чином, як вказали у ВРП, за результатами розгляду дисциплінарних справ до відповідальності було притягнуто 118 суддів, до яких застосували різні види дисциплінарних стягнень.

Найпоширенішим стягненням стало попередження — його оголосили 59 суддям. Ще щодо 18 суддів застосовано догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу строком на один місяць. Сувору догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу суддів на три місяці отримали 6 суддів.

Крім того, у двох випадках Дисциплінарні палати ВРП внесли подання про тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя строком від одного до шести місяців.

Найсуворішу міру — подання про звільнення — було застосовано щодо 33 суддів.

