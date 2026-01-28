Предупреждения, выговоры и увольнения: как ВСП наказывал судей в 2025 году

В 2025 году Высший совет правосудия привлек к дисциплинарной ответственности 118 судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия в течение 2025 года приняли 115 решений по делам о дисциплинарной ответственности судей.

Таким образом, как указали в ВСП, по результатам рассмотрения дисциплинарных дел к ответственности были привлечены 118 судей, к которым применили различные виды дисциплинарных взысканий.

Наиболее распространенным взысканием стало предупреждение — его объявили 59 судьям. Еще в отношении 18 судей применено выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц. Строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судей на три месяца получили 6 судей.

Кроме того, в двух случаях Дисциплинарные палаты ВСП внесли представление о временном отстранении судей от осуществления правосудия сроком от одного до шести месяцев.

Самая строгая мера — представление об увольнении — была применена в отношении 33 судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.