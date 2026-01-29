В Україні створили міжвідомчу комісію для скринінгу прямих іноземних інвестицій

Комісія оцінюватиме вплив іноземного капіталу на національну безпеку під час воєнного стану.

Уряд схвалив постанову про утворення Міжвідомчої комісії з питань скринінгу прямих іноземних інвестицій. Як повідомили в Мінекономіки, мета рішення — впровадження механізму оцінки потенційного впливу інвестицій на національну безпеку України в умовах воєнного стану.

«Запуск механізму скринінгу прямих іноземних інвестицій дозволить державі вчасно оцінювати потенційні ризики для національної безпеки та приймати зважені рішення щодо залучення капіталу в стратегічні галузі економіки. Це важливий крок для захисту державних інтересів і формування безпечного інвестиційного середовища. Міжвідомча комісія подаватиме Уряду України пропозиції та рекомендації, забезпечуватиме відкритість оцінки та аналізу іноземних інвестицій та запобігатиме потенційним можливостям прийняття одноосібних рішень і лобіювання окремих галузевих інтересів. Це практика, яка відповідає політиці країн ЄС», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

За даними Мінекономіки, проєкт постанови передбачає затвердження Положення про комісію та її посадового складу. Співголовами призначені Міністр економіки, довкілля та сільського господарства та Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони. Постанова має забезпечити оперативну координацію державних органів щодо оцінки впливу прямих іноземних інвестицій на національну безпеку України.

