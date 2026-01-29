  1. В Украине

В Украине создали межведомственную комиссию для скрининга прямых иностранных инвестиций

15:23, 29 января 2026
Комиссия будет оценивать влияние иностранного капитала на национальную безопасность во время военного положения.
Правительство одобрило постановление о создании Межведомственной комиссии по вопросам скрининга прямых иностранных инвестиций. Как сообщили в Минэкономики, цель решения — внедрение механизма оценки потенциального влияния инвестиций на национальную безопасность Украины в условиях военного положения.

«Запуск механизма скрининга прямых иностранных инвестиций позволит государству своевременно оценивать потенциальные риски для национальной безопасности и принимать взвешенные решения по привлечению капитала в стратегические отрасли экономики. Это важный шаг для защиты государственных интересов и формирования безопасной инвестиционной среды. Межведомственная комиссия будет подавать Правительству Украины предложения и рекомендации, обеспечивать открытость оценки и анализа иностранных инвестиций и предотвращать потенциальные возможности принятия единоличных решений и лоббирования отдельных отраслевых интересов. Это практика, которая соответствует политике стран ЕС», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

По данным Минэкономики, проект постановления предусматривает утверждение Положения о комиссии и ее должностном составе. Сопредседателями назначены министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Постановление должно обеспечить оперативную координацию государственных органов по оценке влияния прямых иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины.

