В Украине создали межведомственную комиссию для скрининга прямых иностранных инвестиций

Правительство одобрило постановление о создании Межведомственной комиссии по вопросам скрининга прямых иностранных инвестиций. Как сообщили в Минэкономики, цель решения — внедрение механизма оценки потенциального влияния инвестиций на национальную безопасность Украины в условиях военного положения.

«Запуск механизма скрининга прямых иностранных инвестиций позволит государству своевременно оценивать потенциальные риски для национальной безопасности и принимать взвешенные решения по привлечению капитала в стратегические отрасли экономики. Это важный шаг для защиты государственных интересов и формирования безопасной инвестиционной среды. Межведомственная комиссия будет подавать Правительству Украины предложения и рекомендации, обеспечивать открытость оценки и анализа иностранных инвестиций и предотвращать потенциальные возможности принятия единоличных решений и лоббирования отдельных отраслевых интересов. Это практика, которая соответствует политике стран ЕС», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

По данным Минэкономики, проект постановления предусматривает утверждение Положения о комиссии и ее должностном составе. Сопредседателями назначены министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Постановление должно обеспечить оперативную координацию государственных органов по оценке влияния прямых иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины.

