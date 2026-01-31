Податкова декларація про доходи: коли подання обов’язкове

В Україні триває кампанія декларування доходів фізичних осіб за 2025 рік, у межах якої податкова служба інформує про категорії громадян, зобов’язаних подавати декларацію про майновий стан.

З 1 січня 2026 року стартувало декларування доходів фізичних осіб, отриманих у 2025 році. У ДПС Одеської області повідомили, що подати декларацію про майновий стан і доходи зобов’язані громадяни, які упродовж минулого року отримували визначені Податковим кодексом види доходів, зокрема:

окремі види оподатковуваних доходів, з яких податок не був утриманий під час нарахування або виплати, але які не звільнені від оподаткування (пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);

доходи, отримані від осіб, які не є податковими агентами (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);

іноземні доходи (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу);

доходи від підприємницької діяльності, крім платників єдиного податку (ст. 177 Кодексу);

доходи від здійснення незалежної професійної діяльності (ст. 178 Кодексу);

інші випадки, передбачені Податковим кодексом України.

Також зобов’язані подати декларації:

іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України, які мають відобразити у податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодексу);

фізичні особи – резиденти України – контролери контрольованої іноземної компанії (п.п. 39-2.5.2 п. 39-2.5 ст. 39-2 Кодексу);

платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Кодексу).

Водночас, мають право подати податкову декларацію громадяни, які декларують право на податкову знижку.

Разом з тим відповідно до п. 179.2 ст. 172 Кодексу подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував:

- доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

- доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

- доходи у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до розділу IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених Кодексом.

У разі якщо платник податку зобов'язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень Кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені п. 179.2 ст. 179 Кодексу.

Крім того, відповідно до п. 179.4 ст. 179 Кодексу звільняються від обов'язку подання декларації у випадках, якщо платниками податку є:

малолітні/неповнолітні або недієздатні особи і при цьому такі особи перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

особи, що перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

особи, що перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

особи, що перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Разом з тим, обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладається на таких осіб:

батьків, опікуна або піклувальника - щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) - щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;

державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.

