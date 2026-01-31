Налоговая декларация о доходах: когда подача обязательна

В Украине продолжается кампания декларирования доходов физических лиц за 2025 год, в рамках которой налоговая служба информирует о категориях граждан, обязанных подавать декларацию об имущественном положении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года стартовало декларирование доходов физических лиц, полученных в 2025 году. В ГНС Одесской области сообщили, что подать декларацию об имущественном состоянии и доходах обязаны граждане, которые в течение прошлого года получали определённые Налоговым кодексом виды доходов, в частности:

отдельные виды налогооблагаемых доходов, с которых налог не был удержан при начислении или выплате, но которые не освобождены от налогообложения (пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодекса);

доходы, полученные от лиц, которые не являются налоговыми агентами (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодекса);

иностранные доходы (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодекса);

доходы от предпринимательской деятельности, кроме плательщиков единого налога (ст. 177 Кодекса);

доходы от осуществления независимой профессиональной деятельности (ст. 178 Кодекса);

иные случаи, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.

Также обязаны подать декларации:

иностранцы, которые по результатам отчётного года приобрели статус резидента Украины, и которые должны отразить в налоговой декларации доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 Кодекса);

физические лица — резиденты Украины — контролёры контролируемой иностранной компании (п.п. 39-2.5.2 п. 39-2.5 ст. 39-2 Кодекса);

плательщики налога — резиденты, которые выезжают за границу на постоянное место жительства, не позднее чем за 60 календарных дней, предшествующих выезду (п. 179.3 ст. 179 Кодекса).

В то же время имеют право подать налоговую декларацию граждане, которые декларируют право на налоговую скидку.

Вместе с тем, в соответствии с п. 179.2 ст. 172 Кодекса подача налоговой декларации считается выполненной и налоговая декларация не подаётся, если плательщик налога получал:

— доходы, в том числе иностранные доходы, которые согласно Кодексу не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

— доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода;

— доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с Кодексом не облагается налогом, облагается по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров был уплачен налог в соответствии с данным разделом;

— доходы в виде объектов наследства, которые в соответствии с разделом IV Кодекса облагаются по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 ст. 174 Кодекса.

Также налоговая декларация не подаётся в случаях, прямо предусмотренных Кодексом.

В случае если плательщик налога обязан подавать налоговую декларацию в соответствии с другими положениями Кодекса, то в ней наряду с другими доходами указываются доходы, предусмотренные п. 179.2 ст. 179 Кодекса.

Кроме того, в соответствии с п. 179.4 ст. 179 Кодекса освобождаются от обязанности подачи декларации в случаях, если плательщиками налога являются:

малолетние/несовершеннолетние или недееспособные лица, и при этом такие лица находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства по состоянию на конец отчётного налогового года;

лица, находящиеся под арестом либо задержанные или осуждённые к лишению свободы, находящиеся в плену либо заключении на территории других государств по состоянию на конец предельного срока подачи декларации;

лица, находящиеся в розыске по состоянию на конец отчётного налогового года;

лица, проходящие срочную военную службу по состоянию на конец отчётного налогового года.

Вместе с тем обязанность по заполнению и подаче налоговой декларации от имени плательщика налога возлагается на следующих лиц:

родителей, опекуна или попечителя — в отношении доходов, полученных малолетним/несовершеннолетним лицом либо лицом, признанным судом недееспособным;

наследников (распорядителей имущества, государственных исполнителей) — в отношении доходов, полученных в течение отчётного налогового года плательщиком налога, который умер;

государственного исполнителя, уполномоченного осуществлять меры по обеспечению имущественных требований кредиторов плательщика налога, признанного в установленном порядке банкротом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.