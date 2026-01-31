На кордоні України та Молдови зупинено пропуск транспорту: що сталося

Вийшла із ладу центральна база даних митниці Молдови на кордоні — ДМС.

На українсько-молдовському кордоні тимчасово припинено пропуск транспортних засобів і товарів. Обмеження запроваджено через технічний збій — вихід з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова. Про це повідомляє ДМС.

У зв’язку з цим громадянам та міжнародним перевізникам рекомендують враховувати ситуацію під час планування перетину кордону.

