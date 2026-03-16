Україна досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС — Звіт за 2025 рік

У понеділок, 16 березня 2026 року, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції оприлюднив Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

У 2025 році Україна продовжувала активно працювати над імплементацією положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з Поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (DCFTA). Реалізація Угоди є одним із важливих інструментів інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС та підготовки до майбутнього членства.

«Україна послідовно виконує свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Реалізація Угоди про асоціацію дозволяє нашій державі досягати дедалі більшої економічної, правової та інституційної сумісності з ЄС. Попри повномасштабну війну, ми продовжуємо впроваджувати реформи та наближати Україну до повноцінної інтеграції у європейський простір. Це останній звіт щодо імплементації Угоди про асоціацію, адже надалі всі необхідні кроки, які маємо виконати для членства в ЄС, будуть відображені в Національній програмі адаптації законодавства України до права ЄС», – наголосив Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році, тобто на 3 відсоткові пункти.

«Ми тримаємо тісний та постійний діалог з партнерами з ЄС щодо прогресу та євроінтеграційних реформ, які здійснює Україна. Цей звіт презентовано до дев’ятого засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС, що дозволяє предметно обговорити досягнення, виклики та подальші кроки», – зазначив Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

У звіті зазначено, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію за 2014–2025 роки за основними виконавцями становить:

Кабінет Міністрів України – виконано 81% заходів;

Верховна Рада України – виконано 74% заходів;

інші органи державної влади – виконано 68% заходів.

У 2025 році найбільший прогрес у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, досягнуто у таких сферах:

Фінансовий сектор – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%;

Соціальна політика та трудові відносини – приріст за рік становить 7%, загальний прогрес – 87%;

Митні питання – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 96%;

Сільське господарство – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 79%.

Водночас найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах:

Статистика та обмін інформацією – 100%;

Освіта, навчання та молодь – 99%;

Інтелектуальна власність – 98%.

