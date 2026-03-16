Украина достигла 84% выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС — Отчет за 2025 год

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 16 марта 2026 года, Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции обнародовал Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год. Об этом сообщил Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

В 2025 году Украина продолжала активно работать над имплементацией положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA). Реализация Соглашения является одним из важных инструментов интеграции Украины во внутренний рынок ЕС и подготовки к будущему членству.

«Украина последовательно выполняет свои обязательства на пути к членству в Европейском Союзе. Реализация Соглашения об ассоциации позволяет нашему государству достигать все большей экономической, правовой и институциональной совместимости с ЕС. Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжаем внедрять реформы и приближать Украину к полноценной интеграции в европейское пространство. Это последний отчет по имплементации Соглашения об ассоциации, поскольку в дальнейшем все необходимые шаги, которые мы должны выполнить для членства в ЕС, будут отражены в Национальной программе адаптации законодательства Украины к праву ЕС», — подчеркнул вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

По результатам 2025 года общий прогресс выполнения Соглашения вырос с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году, то есть на 3 процентных пункта.

«Мы поддерживаем тесный и постоянный диалог с партнерами из ЕС относительно прогресса и евроинтеграционных реформ, которые осуществляет Украина. Этот отчет представлен к девятому заседанию Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, что позволяет предметно обсудить достижения, вызовы и дальнейшие шаги», — отметил генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.

В отчете указано, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации за 2014–2025 годы по основным исполнителям составляет:

Кабинет Министров Украины — выполнено 81% мероприятий;

Верховная Рада Украины — выполнено 74% мероприятий;

другие органы государственной власти — выполнено 68% мероприятий.

В 2025 году наибольший прогресс в выполнении обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, достигнут в таких сферах:

Финансовый сектор — прирост за год составляет 8%, общий прогресс — 82%;

Социальная политика и трудовые отношения — прирост за год составляет 7%, общий прогресс — 87%;

Таможенные вопросы — прирост за год составляет 5%, общий прогресс — 96%;

Сельское хозяйство — прирост за год составляет 5%, общий прогресс — 79%.

В то же время самый высокий уровень выполнения обязательств зафиксирован в таких сферах:

Статистика и обмен информацией — 100%;

Образование, обучение и молодежь — 99%;

Интеллектуальная собственность — 98%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.