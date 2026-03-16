В Україні може з’явитися система позасудового вирішення споживчих спорів — що вона дасть

12:06, 16 березня 2026
Система передбачає альтернативний механізм врегулювання спорів через спеціальні органи ПВС — юридичних осіб, асоціації бізнесу та громадські об’єднання споживачів.
В Україні може з’явитися система позасудового вирішення споживчих спорів — що вона дасть
Кабінет Міністрів України схвалив пакет законопроєктів, що впроваджують систему позасудового вирішення споживчих спорів (ПВС) — механізм швидкого врегулювання конфліктів між споживачем і бізнесом без звернення до суду.

Як зазначає Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, рішення, ухвалене в межах реформи захисту прав споживачів, імплементує Директиву ЄС 2013/11/ЄС та є частиною виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Запропонована система передбачає альтернативний механізм врегулювання спорів через спеціальні органи ПВС — юридичних осіб, асоціації бізнесу та громадські об’єднання споживачів. Споживач зможе подати скаргу до органу ПВС, де незалежні експерти розглянуть спір і нададуть рішення або рекомендацію.

Якщо рішення не задовольнить сторони, вони зберігають право звернутися до  суду. На час процедури зупиняється строк позовної давності - законопроєкт щодо відповідних змін до Цивільного кодексу також схвалений Урядом.

Відповідно до рішення, підприємства зобов’язані інформувати клієнтів про орган ПВС та повідомляти, куди звертатися у разі виникнення спору. Координацію системи здійснюватиме Держпродспоживслужба як контактний пункт, а відповідні органи державної влади забезпечать нагляд за діяльністю органів позасудового вирішення споживчих спорів.

У Мінекономіки зазначають, що нова система дозволить споживачам швидше та дешевше вирішувати спори, зокрема, транскордонні. В свою чергу бізнес отримує можливість задовільнити скаргу споживача або висловити заперечення без втручання державних органів контролю та без розгляду скарги в судовому порядку, що призведе до економії часових та фінансових витрат і збереження ділової репутації. Також нова система підвищить роль об’єднань споживачів і асоціацій бізнесу, зменшить навантаження на судову систему та наблизить захист прав споживачів до кращих європейських практик.

Рішення набуде чинності після прийняття законопроєктів Верховною Радою, підписання їх Президентом України та публікації.

Незалежність суду та безпека учасників: інтерв’ю з новообраною членкинею ВРП Тетяною Спірідоновою

Новообрана членкиня ВРП Тетяна Спірідонова розповіла про питання бронювання працівників апаратів суду, безпеку в залах засідань та презумпцію добросовісності судді.

Мінцифри пропонує обмежити доступ до інформації в реєстрах: навіщо вони це роблять

Мінцифри винесло на громадське обговорення проєкт постанови, який передбачає новий порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів.

Уряд заборонив українцям будувати «багатоповерхівки» замість городу у приватному секторі

Будівництво танхаусів тепер потребує містобудівних умов, а архітектори ризикують втратити доступ до Е-системи після двох порушень: уряд впровадив зміни до процедур будівництва.

Депутати ініціюють підвищення мінімальної пенсії з 2595 грн до 7500 грн

Кабінету Міністрів пропонується невідкладно подати законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

ВП ВС: факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється у цивільному суді

ВП ВС підтвердила, що факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється в порядку цивільного судочинства.

