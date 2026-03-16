В Україні може з’явитися система позасудового вирішення споживчих спорів — що вона дасть

Кабінет Міністрів України схвалив пакет законопроєктів, що впроваджують систему позасудового вирішення споживчих спорів (ПВС) — механізм швидкого врегулювання конфліктів між споживачем і бізнесом без звернення до суду.

Як зазначає Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, рішення, ухвалене в межах реформи захисту прав споживачів, імплементує Директиву ЄС 2013/11/ЄС та є частиною виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Запропонована система передбачає альтернативний механізм врегулювання спорів через спеціальні органи ПВС — юридичних осіб, асоціації бізнесу та громадські об’єднання споживачів. Споживач зможе подати скаргу до органу ПВС, де незалежні експерти розглянуть спір і нададуть рішення або рекомендацію.

Якщо рішення не задовольнить сторони, вони зберігають право звернутися до суду. На час процедури зупиняється строк позовної давності - законопроєкт щодо відповідних змін до Цивільного кодексу також схвалений Урядом.

Відповідно до рішення, підприємства зобов’язані інформувати клієнтів про орган ПВС та повідомляти, куди звертатися у разі виникнення спору. Координацію системи здійснюватиме Держпродспоживслужба як контактний пункт, а відповідні органи державної влади забезпечать нагляд за діяльністю органів позасудового вирішення споживчих спорів.

У Мінекономіки зазначають, що нова система дозволить споживачам швидше та дешевше вирішувати спори, зокрема, транскордонні. В свою чергу бізнес отримує можливість задовільнити скаргу споживача або висловити заперечення без втручання державних органів контролю та без розгляду скарги в судовому порядку, що призведе до економії часових та фінансових витрат і збереження ділової репутації. Також нова система підвищить роль об’єднань споживачів і асоціацій бізнесу, зменшить навантаження на судову систему та наблизить захист прав споживачів до кращих європейських практик.

Рішення набуде чинності після прийняття законопроєктів Верховною Радою, підписання їх Президентом України та публікації.

