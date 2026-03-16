В Украине может появиться система внесудебного разрешения потребительских споров — что она даст

12:06, 16 марта 2026
Система предусматривает альтернативный механизм урегулирования споров через специальные органы ВРС — юридические лица, ассоциации бизнеса и общественные объединения потребителей.
Кабинет Министров Украины одобрил пакет законопроектов, которые внедряют систему внесудебного разрешения потребительских споров (ВРС) — механизм быстрого урегулирования конфликтов между потребителем и бизнесом без обращения в суд.

Как отмечает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, решение, принятое в рамках реформы защиты прав потребителей, имплементирует Директиву ЕС 2013/11/ЕС и является частью выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Предложенная система предусматривает альтернативный механизм урегулирования споров через специальные органы ВРС — юридические лица, ассоциации бизнеса и общественные объединения потребителей. Потребитель сможет подать жалобу в орган ВРС, где независимые эксперты рассмотрят спор и предоставят решение или рекомендацию.

Если решение не удовлетворит стороны, они сохраняют право обратиться в суд. На время процедуры приостанавливается срок исковой давности — законопроект о соответствующих изменениях в Гражданский кодекс также одобрен правительством.

Согласно решению, предприятия обязаны информировать клиентов об органе ВРС и сообщать, куда обращаться в случае возникновения спора. Координацию системы будет осуществлять Госпродпотребслужба как контактный пункт, а соответствующие органы государственной власти обеспечат надзор за деятельностью органов внесудебного разрешения потребительских споров.

В Минэкономики отмечают, что новая система позволит потребителям быстрее и дешевле решать споры, в том числе трансграничные. В свою очередь бизнес получает возможность удовлетворить жалобу потребителя или высказать возражения без вмешательства государственных органов контроля и без рассмотрения жалобы в судебном порядке, что приведет к экономии временных и финансовых затрат и сохранению деловой репутации.

Также новая система повысит роль объединений потребителей и ассоциаций бизнеса, уменьшит нагрузку на судебную систему и приблизит защиту прав потребителей к лучшим европейским практикам.

Решение вступит в силу после принятия законопроектов Верховной Радой, подписания их Президентом Украины и публикации.

