На границе Украины и Молдовы остановлен пропуск транспорта: что произошло

13:21, 31 января 2026
Вышла из строя центральная база данных таможни Молдовы на границе ДМС.
На границе Украины и Молдовы остановлен пропуск транспорта: что произошло
На украинско-молдавской границе временно прекращен пропуск транспортных средств и товаров. Ограничение введено из-за технического сбоя — выхода из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова. Об этом сообщает ДМС.

В этой связи гражданам и международным перевозчикам рекомендуют учитывать ситуацию при планировании пересечения границы.

