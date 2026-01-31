На границе Украины и Молдовы остановлен пропуск транспорта: что произошло

Вышла из строя центральная база данных таможни Молдовы на границе ДМС.

На украинско-молдавской границе временно прекращен пропуск транспортных средств и товаров. Ограничение введено из-за технического сбоя — выхода из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова. Об этом сообщает ДМС.

В этой связи гражданам и международным перевозчикам рекомендуют учитывать ситуацию при планировании пересечения границы.

