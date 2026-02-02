У Києві чоловік запустив салют у Святошинському районі, щоб здивувати дівчину

Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці правоохоронці затримали 47-річного мешканця міста, який запустив салют у Святошинському районі. Наразі відкрито кримінальне провадження.

Як зазначають у поліції, інформацію про запуск салюту правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж минулої суботи. На відео було зафіксовано, як невідома особа використовує піротехніку на території району. Після прибуття на місце події поліцейські під час огляду території знайшли та вилучили картонну коробку з-під використаного піротехнічного засобу.

У ході першочергових слідчих дій оперативники Святошинського управління поліції спільно з працівниками карного розшуку та аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника і затримали його в порядку статті 298 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловік пояснив, що запустив салют, аби справити враження на дівчину, з якою нещодавно познайомився та у той вечір катався містом на автомобілі.

За даними фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Чоловіку готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

ʼ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.