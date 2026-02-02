  1. В Україні

У Києві чоловік запустив салют у Святошинському районі, щоб здивувати дівчину

22:36, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.
У Києві чоловік запустив салют у Святошинському районі, щоб здивувати дівчину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці правоохоронці затримали 47-річного мешканця міста, який запустив салют у Святошинському районі. Наразі відкрито кримінальне провадження.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначають у поліції, інформацію про запуск салюту правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж минулої суботи. На відео було зафіксовано, як невідома особа використовує піротехніку на території району. Після прибуття на місце події поліцейські під час огляду території знайшли та вилучили картонну коробку з-під використаного піротехнічного засобу.

У ході першочергових слідчих дій оперативники Святошинського управління поліції спільно з працівниками карного розшуку та аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника і затримали його в порядку статті 298 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловік пояснив, що запустив салют, аби справити враження на дівчину, з якою нещодавно познайомився та у той вечір катався містом на автомобілі.

За даними фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Чоловіку готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

ʼ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]