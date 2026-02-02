  1. В Украине

В Киеве мужчина запустил салют в Святошинском районе, чтобы удивить девушку

22:36, 2 февраля 2026
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В Киеве мужчина запустил салют в Святошинском районе, чтобы удивить девушку
В столице правоохранители задержали 47-летнего жителя города, который запустил салют в Святошинском районе. В настоящее время открыто уголовное производство.

Как отмечают в полиции, информацию о запуске салюта правоохранители выявили во время мониторинга социальных сетей в прошлую субботу. На видео было зафиксировано, как неизвестное лицо использует пиротехнику на территории района. После прибытия на место происшествия полицейские во время осмотра территории обнаружили и изъяли картонную коробку от использованного пиротехнического средства.

В ходе первоочередных следственных действий оперативники Святошинского управления полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска и аналитиками криминального анализа установили личность нарушителя и задержали его в порядке статьи 298 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчина пояснил, что запустил салют, чтобы произвести впечатление на девушку, с которой недавно познакомился и в тот вечер катался по городу на автомобиле.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Мужчине готовится сообщение о подозрении, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

