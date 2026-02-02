  1. В Україні

Вбивцю собаки відправили під варту, але він подав апеляцію: що вирішив суд

15:24, 2 лютого 2026
Апеляційний суд зазначив, що захворювання підозрюваного не є підставою для пом’якшення запобіжного заходу.
Вбивцю собаки відправили під варту, але він подав апеляцію: що вирішив суд
На Хмельниччині житель міста Нетішин, якого підозрюють у жорстокому поводженні із собакою, що призвело до її загибелі, перебуватиме під вартою до 14 березня 2026 року включно з альтернативою внесення застави у сумі 166 400 гривень.

Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу його захисника та залишив без змін ухвалу слідчого судді Нетішинського міського суду Хмельницької області про застосування цього запобіжного заходу.

В апеляційній скарзі захисник просив скасувати ухвалу й обрати підозрюваному особисте зобов`язання, посилаючись на недоведеність ризиків неналежної процесуальної поведінки та стан його здоров’я.

На думку апеляційного суду, слідчий суддя всебічно дослідив обставини та ухвалив законне рішення. Суд врахував, що чоловіка підозрюють у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення за частиною 3 статті 299 КК України, за яке передбачено покарання позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

На переконання апеляційного суду, матеріали провадження підтверджують наявність ризиків переховування підозрюваного від органів слідства і суду, можливого впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню. Суд зауважив на відсутності у нього міцних соціальних зв’язків, які б гарантували належну процесуальну поведінку.

Апеляційний суд також зазначив, що захворювання підозрюваного не є підставою для пом’якшення запобіжного заходу, оскільки він може отримати кваліфіковану медичну допомогу у місцях тримання під вартою.

За даними слідства, 10 січня 2026 року у Нетішині 40-річний місцевий мешканець умисно викинув з вікна сьомого поверху собаку, якою тимчасово опікувався. 13-річний той-тер’єр від отриманих травм загинув на місці.

