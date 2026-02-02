  1. В Украине

Убийцу собаки отправили под стражу, но он подал апелляцию: что решил суд

15:24, 2 февраля 2026
Апелляционный суд отметил, что заболевание подозреваемого не является основанием для смягчения меры пресечения.
В Хмельницкой области житель города Нетешин, которого подозревают в жестоком обращении с собакой, повлекшем ее гибель, будет находиться под стражей до 14 марта 2026 года включительно с альтернативой внесения залога в размере 166 400 гривен.

Хмельницкий апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу его защитника и оставил без изменений определение следственного судьи Нетешинского городского суда Хмельницкой области о применении данной меры пресечения.

В апелляционной жалобе защитник просил отменить определение и избрать подозреваемому личное обязательство, ссылаясь на недоказанность рисков ненадлежащего процессуального поведения и состояние его здоровья.

По мнению апелляционного суда, следственный судья всесторонне исследовал обстоятельства и принял законное решение. Суд учел, что мужчину подозревают в совершении тяжкого уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 299 УК Украины, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

По убеждению апелляционного суда, материалы производства подтверждают наличие рисков сокрытия подозреваемого от органов следствия и суда, возможного влияния на свидетелей и препятствования расследованию. Суд отметил отсутствие у него прочных социальных связей, которые могли бы гарантировать надлежащее процессуальное поведение.

Апелляционный суд также указал, что заболевание подозреваемого не является основанием для смягчения меры пресечения, поскольку он может получить квалифицированную медицинскую помощь в местах содержания под стражей.

По данным следствия, 10 января 2026 года в Нетешине 40-летний местный житель умышленно выбросил из окна седьмого этажа собаку, о которой временно заботился. 13-летний той-терьер от полученных травм погиб на месте.

