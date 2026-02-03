  1. В Україні

Україна та партнери узгодили механізм відповіді на порушення режиму тиші — FT

12:14, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За інформацією ЗМІ, Україна узгодила з Європою та США багаторівневий план забезпечення припинення вогню.
Україна та партнери узгодили механізм відповіді на порушення режиму тиші — FT
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна узгодила багатоступеневий план забезпечення припинення вогню, розроблений спільно з європейськими партнерами та США. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела. Інформацію також передає Reuters, зазначаючи, що наразі не змогло незалежно підтвердити ці дані.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними видання, сторони домовилися, що у разі будь-яких порушень майбутньої угоди про припинення вогню з боку Росії буде застосовуватися відповідь. Відповідний план неодноразово обговорювався у грудні та січні між українськими, європейськими й американськими посадовцями.

Згідно з матеріалом FT, документ передбачає багатоступеневий механізм реагування на порушення. У разі фіксації порушення відповідь має надійти протягом 24 годин — від дипломатичного попередження до, за потреби, дій українських військових для припинення порушення.

Якщо бойові дії не припиняються, план передбачає перехід до другої фази — із залученням сил так званої «коаліції охочих», до якої входять низка країн Європейського Союзу, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

У разі масштабнішої атаки, за інформацією FT, через 72 години після першого порушення може бути активована скоординована військова відповідь сил, підтриманих Заходом, за участю американських військових.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Європа Україна війна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]