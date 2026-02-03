Україна та партнери узгодили механізм відповіді на порушення режиму тиші — FT

За інформацією ЗМІ, Україна узгодила з Європою та США багаторівневий план забезпечення припинення вогню.

Фото: Getty Images

Україна узгодила багатоступеневий план забезпечення припинення вогню, розроблений спільно з європейськими партнерами та США. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела. Інформацію також передає Reuters, зазначаючи, що наразі не змогло незалежно підтвердити ці дані.

За даними видання, сторони домовилися, що у разі будь-яких порушень майбутньої угоди про припинення вогню з боку Росії буде застосовуватися відповідь. Відповідний план неодноразово обговорювався у грудні та січні між українськими, європейськими й американськими посадовцями.

Згідно з матеріалом FT, документ передбачає багатоступеневий механізм реагування на порушення. У разі фіксації порушення відповідь має надійти протягом 24 годин — від дипломатичного попередження до, за потреби, дій українських військових для припинення порушення.

Якщо бойові дії не припиняються, план передбачає перехід до другої фази — із залученням сил так званої «коаліції охочих», до якої входять низка країн Європейського Союзу, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

У разі масштабнішої атаки, за інформацією FT, через 72 години після першого порушення може бути активована скоординована військова відповідь сил, підтриманих Заходом, за участю американських військових.

